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17 сентября, 17:08

Трамп объяснил, как Киев мог бы избежать конфликта, в котором сейчас проигрывает

Трамп: Украина могла бы избежать конфликта с Россией, уступив часть территорий

Украина могла избежать конфликта, в котором сейчас проигрывает. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. По его мнению, если бы киевские власти заключили с Москвой соглашение о переходе части территории к России, то таких катастрофических жертв попросту не было бы.

"Новостные издания больше не пишут о войне, это означает, что Украина проигрывает. <...> Честно говоря, они могли достичь соглашения о меньшей территории, чем та, что Россия уже заняла. И никто бы не погиб", — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

Он добавил, что имеет в виду Крым и другие регионы, вошедшие в состав России.

Трамп позитивно оценил комментарий Путина о его решении кризиса на Украине

Трамп позитивно оценил комментарий Путина о его решении кризиса на Украине

Ранее Трамп пообещал в случае президентства незамедлительно прекратить конфликт на Украине. Он также отметил, что действующий американский лидер Джо Байден не сможет решить данный вопрос из-за некомпетентности.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Наталья Исакова
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