Украина могла избежать конфликта, в котором сейчас проигрывает. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. По его мнению, если бы киевские власти заключили с Москвой соглашение о переходе части территории к России, то таких катастрофических жертв попросту не было бы.

"Новостные издания больше не пишут о войне, это означает, что Украина проигрывает. <...> Честно говоря, они могли достичь соглашения о меньшей территории, чем та, что Россия уже заняла. И никто бы не погиб", — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

Он добавил, что имеет в виду Крым и другие регионы, вошедшие в состав России.