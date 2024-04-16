"Позор для демократии!": Зеленский в ярости из-за планов США задвинуть Украину ради Израиля
Зеленский назвал позором возможное разделение помощи США Израилю и Украине
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский считает позором демократии и "чистой политикой" желание США разделить помощь Украине и Израилю. Так глава киевского режима отреагировал на решение спикера Палаты представителей американского Конгресса Майка Джонсона.
"Это означает, что речь идёт не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры", — возмутился Зеленский в беседе с телекомпанией PBS.
Он заявил, что США перестали интересоваться происходящим на Украине, так как американские политики озабочены только собственными рейтингами в преддверии выборов президента Штатов.
Напомним, спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон собирается предложить отдельные законопроекты по финансированию Израиля, Тайваня и Украины. При этом экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия считает возможным возобновление помощи Украине, но лишь в виде кредита.