Так называемые западные партнёры Украины сокращают объёмы военной поддержки киевского режима, даже несмотря на переизбыток некоторых видов вооружений. Как написал в своей статье обозреватель чешской газеты Lidovky Марек Гудема, это касается в том числе американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Украинцам не хватает американских комплексов Patriot, как и ракет к ним. Хотя в Европе они в избытке, а в США некоторые из-за истечения срока службы вскоре даже отправятся на утилизацию", — сообщил обозреватель.

Гудема также рассказал о том, что в западном обществе растут антиукраинские настроения, что, в свою очередь, может являться причиной замедления оказания военной помощи Незалежной. Журналист подчеркнул, что политики на Западе не могут это игнорировать в преддверии предстоящих в Европе и США выборов.

Помимо того, он напомнил, что киевский режим не показывает значимых успехов на поле боя. Аналитик отметил, что российские войска продвигаются вперёд на фоне того, как украинским военнослужащим всегда не хватает средств.

"В какой-то мере это подтверждает аргументы противников помощи Украине о том, что поставлять оружие Киеву бессмысленно, ведь это лишь затягивает вооружённый конфликт", — заявил Гудема.