Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 08:44

Кулеба не исключил, что польские Patriot могли бы защищать Западную Украину

Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что часть украинских территорий будут защищать польские системы ПВО Patriot.

"Сейчас всё реально, но рассматриваются различные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от прилётов на их территории российских ракет или дронов", — заявил он в интервью ТСН.

"Неужели невозможно?": Кулеба пожаловался на жадный Запад, который не делится ЗРК Patriot с Киевом
"Неужели невозможно?": Кулеба пожаловался на жадный Запад, который не делится ЗРК Patriot с Киевом

А ранее Дмитрий Кулеба заявил, что "за закрытыми дверями" просит партнёров на Западе прислать Незалежной системы ПВО Patriot хотя бы в аренду. Но, по его словам, эта схема одобрения пока не получила.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Дмитрий Кулеба
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров