Кулеба не исключил, что польские Patriot могли бы защищать Западную Украину
Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что часть украинских территорий будут защищать польские системы ПВО Patriot.
"Сейчас всё реально, но рассматриваются различные решения. На самом деле это защитило бы страны НАТО от прилётов на их территории российских ракет или дронов", — заявил он в интервью ТСН.
А ранее Дмитрий Кулеба заявил, что "за закрытыми дверями" просит партнёров на Западе прислать Незалежной системы ПВО Patriot хотя бы в аренду. Но, по его словам, эта схема одобрения пока не получила.