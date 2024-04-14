"Дорогие мои, всё что угодно": Кулеба попросил у Запада системы ПВО в аренду, но тщетно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "за закрытыми дверями" просит партнёров на Западе прислать Незалежной системы ПВО Patriot в аренду. Об этом он рассказал украинскому телеканалу ТСН. По его словам, эта схема одобрения пока не получила.

"Когда мы сидим за закрытыми дверями, я говорю партнёрам: "Дорогие мои, всё что угодно. Хотите в аренду — давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу, — давайте. Но дайте", — заявил Кулеба, имея в виду Patriot.

Он также обратил внимание, что Украина ведёт переговоры о передаче ей двух систем Patriot и одной SAMP/T. Кулеба назвал тему систем ПВО на сегодняшний день горячей и самой проблемной.