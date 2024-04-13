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13 апреля, 18:10

Четверть мировых запасов: В Ирландии шокированы аппетитами Зеленского на ЗРК Patriot

Журналист Боуз: Зеленский требует четверть всех запасов ЗРК Patriot в мире

Зеленский требует четверть всех запасов ЗРК Patriot на планете. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Зеленский требует четверть всех запасов ЗРК Patriot на планете. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский требует предоставить Киеву четверть всех запасов ЗРК Patriot на планете. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз. Он напомнил, что ещё в марте Зеленский просил у США пять-семь батарей, однако позже серьёзно увеличил свои аппетиты.

"Но затем 6 апреля 2024 года Зеленский в эфире украинского телевидения сказал, что теперь им необходимо 25 батарей Patriot с ​​шестью-восемью пусковыми установками в каждой. Другими словами, он запросил 25% всех систем Patriot на земле", — написал журналист в своей социальной сети X.

Боуз подчеркнул, что 25 таких комплексов стоят примерно 27,5 миллиарда долларов. Но основная проблема заключается не только в стоимости вооружений, но и в их малом количестве у западных стран. Поэтому США и страны Европы не откажутся от своих ракет для защиты разваливающегося режима Зеленского, заключил эксперт.

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Ранее Life.ru писал, что Украина выклянчила у Германии одну систему Patriot. А вот польский президент жёстко отказал Киеву.

Евгения Мосс
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