Четверть мировых запасов: В Ирландии шокированы аппетитами Зеленского на ЗРК Patriot

Владимир Зеленский требует предоставить Киеву четверть всех запасов ЗРК Patriot на планете. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз. Он напомнил, что ещё в марте Зеленский просил у США пять-семь батарей, однако позже серьёзно увеличил свои аппетиты.

"Но затем 6 апреля 2024 года Зеленский в эфире украинского телевидения сказал, что теперь им необходимо 25 батарей Patriot с ​​шестью-восемью пусковыми установками в каждой. Другими словами, он запросил 25% всех систем Patriot на земле", — написал журналист в своей социальной сети X.