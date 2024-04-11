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10 апреля, 22:23

"Хочется биться о стену": Кулеба разочаровался в собственной дипломатии из-за Patriot

Кулеба намерен жёстко требовать ЗРК Patriot после провала "доброй" дипломатии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован "доброй" дипломатией, которая не помогла ему выбить у западных союзников Киева зенитно-ракетные комплексы Patriot. Теперь ставка будет сделана на жёсткий подход, рассказал он в интервью американской прессе.

"Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичику. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется биться о стену", — приводит слова Кулебы Washington Post.

По словам дипломата, он не понимает нежелания Запада помогать Украине оружием. Глава МИД напомнил, что у США есть резервные батареи Patriot, которые даже не задействованы в охране неба. Такими установками вооружены и ещё несколько стран. Их министр и будет требовать жёстко, несмотря на возможную реакцию.

"Да, люди могут ненавидеть меня, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала высказываться. Мы перепробовали всё, и, кажется, ничего не работает", — подытожил политик.

Политический советник раскрыл, почему Киеву не видать систем Patriot на самом деле
Политический советник раскрыл, почему Киеву не видать систем Patriot на самом деле

Ранее Кулеба неоднократно требовал от Запада зенитно-ракетные комплексы, пообещав даже испортить этим вопросом "вечеринку" НАТО по случаю 75-летнего юбилея. Однако союзники Киева не спешат исполнять прихоти министра.

Обложка ©

Flickr / MFA Ukraine

Илья Пушкарев
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