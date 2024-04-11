"Хочется биться о стену": Кулеба разочаровался в собственной дипломатии из-за Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован "доброй" дипломатией, которая не помогла ему выбить у западных союзников Киева зенитно-ракетные комплексы Patriot. Теперь ставка будет сделана на жёсткий подход, рассказал он в интервью американской прессе.

"Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичику. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется биться о стену", — приводит слова Кулебы Washington Post.

По словам дипломата, он не понимает нежелания Запада помогать Украине оружием. Глава МИД напомнил, что у США есть резервные батареи Patriot, которые даже не задействованы в охране неба. Такими установками вооружены и ещё несколько стран. Их министр и будет требовать жёстко, несмотря на возможную реакцию.