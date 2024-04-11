"Хочется биться о стену": Кулеба разочаровался в собственной дипломатии из-за Patriot
Кулеба намерен жёстко требовать ЗРК Patriot после провала "доброй" дипломатии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован "доброй" дипломатией, которая не помогла ему выбить у западных союзников Киева зенитно-ракетные комплексы Patriot. Теперь ставка будет сделана на жёсткий подход, рассказал он в интервью американской прессе.
"Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, и это означает, что я должен разбирать стену по кирпичику. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется биться о стену", — приводит слова Кулебы Washington Post.
По словам дипломата, он не понимает нежелания Запада помогать Украине оружием. Глава МИД напомнил, что у США есть резервные батареи Patriot, которые даже не задействованы в охране неба. Такими установками вооружены и ещё несколько стран. Их министр и будет требовать жёстко, несмотря на возможную реакцию.
"Да, люди могут ненавидеть меня, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего частные отношения. Но потом я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала высказываться. Мы перепробовали всё, и, кажется, ничего не работает", — подытожил политик.
Ранее Кулеба неоднократно требовал от Запада зенитно-ракетные комплексы, пообещав даже испортить этим вопросом "вечеринку" НАТО по случаю 75-летнего юбилея. Однако союзники Киева не спешат исполнять прихоти министра.
Flickr / MFA Ukraine