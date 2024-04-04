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4 апреля, 10:31

Кулеба задумал "испортить вечеринку" НАТО

Кулеба "испортит вечеринку" в честь 75-летней годовщины НАТО вопросами о Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © AP / ТАСС / Efrem Lukatsky

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © AP / ТАСС / Efrem Lukatsky

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба хочет "испортить вечеринку" НАТО в честь 75-летней годовщины основания организации, задав очередной вопрос о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) Patriot.

"Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но моё главное послание касается Patriot. <…> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты", объявил журналистам украинский министр перед плановым заседанием Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД.

Кулеба на этой встрече планирует быть более чем настойчивым. По его словам, у союзников Киева много систем Patriot, поэтому вопрос о предоставлении их Украине будет "в центре его усилий" на этой встрече.

"Неужели невозможно?": Кулеба пожаловался на жадный Запад, который не делится ЗРК Patriot с Киевом
"Неужели невозможно?": Кулеба пожаловался на жадный Запад, который не делится ЗРК Patriot с Киевом

Глава украинского МИД не первый раз требует от Запада поставок ЗРК Patriot киевскому режиму. В конце марта он заявил, что Украина сейчас нуждается в большем числе этих зенитных ракетных комплексов для укрепления противовоздушной обороны.

Каринэ Гевондян
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