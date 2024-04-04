Кулеба задумал "испортить вечеринку" НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба хочет "испортить вечеринку" НАТО в честь 75-летней годовщины основания организации, задав очередной вопрос о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) Patriot.

"Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но моё главное послание касается Patriot. <…> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты", — объявил журналистам украинский министр перед плановым заседанием Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД.

Кулеба на этой встрече планирует быть более чем настойчивым. По его словам, у союзников Киева много систем Patriot, поэтому вопрос о предоставлении их Украине будет "в центре его усилий" на этой встрече.