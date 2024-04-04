Кулеба задумал "испортить вечеринку" НАТО
Кулеба "испортит вечеринку" в честь 75-летней годовщины НАТО вопросами о Patriot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © AP / ТАСС / Efrem Lukatsky
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба хочет "испортить вечеринку" НАТО в честь 75-летней годовщины основания организации, задав очередной вопрос о зенитном ракетном комплексе (ЗРК) Patriot.
"Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но моё главное послание касается Patriot. <…> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты", — объявил журналистам украинский министр перед плановым заседанием Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД.
Кулеба на этой встрече планирует быть более чем настойчивым. По его словам, у союзников Киева много систем Patriot, поэтому вопрос о предоставлении их Украине будет "в центре его усилий" на этой встрече.
Глава украинского МИД не первый раз требует от Запада поставок ЗРК Patriot киевскому режиму. В конце марта он заявил, что Украина сейчас нуждается в большем числе этих зенитных ракетных комплексов для укрепления противовоздушной обороны.