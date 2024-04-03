"Неужели невозможно?": Кулеба пожаловался на жадный Запад, который не делится ЗРК Patriot с Киевом
Кулеба: Запад, имея более 100 ЗРК Patriot, не делится ими с Украиной
Так называемые западные партнёры Незалежной не выделяют киевскому режиму даже пяти-семи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, имея в своём арсенале более сотни подобных систем. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Разве это такая большая проблема? Неужели невозможно обеспечить Украину этим минимальным запросом?" — задался вопросом высокопоставленный чиновник.
Он подчеркнул, что будет поднимать этот вопрос на каждой встрече с представителями стран — членов Североатлантического альянса. По его словам, Запад уже передал украинским властям различные системы противовоздушной обороны, однако, как заявил руководитель внешнеполитического ведомства Украины, с учётом масштаба военных действий этого недостаточно.
Ране Life.ru писал, что Кулеба и до этого требовал от Запада поставок ЗРК Patriot киевскому режиму. Так, 26 марта он заявил, что Украина сейчас нуждается в большем числе этих зенитных ракетных комплексов для укрепления противовоздушной обороны.
Flickr / MFA Ukraine