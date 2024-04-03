"Неужели невозможно?": Кулеба пожаловался на жадный Запад, который не делится ЗРК Patriot с Киевом

Так называемые западные партнёры Незалежной не выделяют киевскому режиму даже пяти-семи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, имея в своём арсенале более сотни подобных систем. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Разве это такая большая проблема? Неужели невозможно обеспечить Украину этим минимальным запросом?" — задался вопросом высокопоставленный чиновник.

Он подчеркнул, что будет поднимать этот вопрос на каждой встрече с представителями стран — членов Североатлантического альянса. По его словам, Запад уже передал украинским властям различные системы противовоздушной обороны, однако, как заявил руководитель внешнеполитического ведомства Украины, с учётом масштаба военных действий этого недостаточно.