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3 апреля, 19:57

"Неужели невозможно?": Кулеба пожаловался на жадный Запад, который не делится ЗРК Patriot с Киевом

Кулеба: Запад, имея более 100 ЗРК Patriot, не делится ими с Украиной

Так называемые западные партнёры Незалежной не выделяют киевскому режиму даже пяти-семи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, имея в своём арсенале более сотни подобных систем. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Разве это такая большая проблема? Неужели невозможно обеспечить Украину этим минимальным запросом?" — задался вопросом высокопоставленный чиновник.

Он подчеркнул, что будет поднимать этот вопрос на каждой встрече с представителями стран — членов Североатлантического альянса. По его словам, Запад уже передал украинским властям различные системы противовоздушной обороны, однако, как заявил руководитель внешнеполитического ведомства Украины, с учётом масштаба военных действий этого недостаточно.

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Ране Life.ru писал, что Кулеба и до этого требовал от Запада поставок ЗРК Patriot киевскому режиму. Так, 26 марта он заявил, что Украина сейчас нуждается в большем числе этих зенитных ракетных комплексов для укрепления противовоздушной обороны.

Обложка ©

Flickr / MFA Ukraine

Алексей Соловьёв
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