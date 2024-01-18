Регион

Уведомления отключены

18 января, 09:28

Глава СНБО Украины обвинил Канаду в гибели племянника из-за задержки поставок оружия

Глава СНБО Украины Данилов обвинил Канаду в задержке поставок ЗРК NASAMS

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с критикой в отношении Канады, которая так и не поставила Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. О задержке поставок вооружения он рассказал в интервью Globe and Mail.

По его словам, за 53 недели, которые прошли со времени обещанной поставки комплексов Украине, погибло много людей. Среди погибших оказался и племянник главы СНБО.

"Если бы у Украины была эта система противовоздушной обороны, спасла бы она жизнь моего племянника или нет? И таких людей, как мой племянник, много. У нас потери каждый день", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО Украины отметил, что в настоящее время Киев испытывает нехватку вооружения. Государство особенно нуждается в оружии, которое было обещано союзниками.

Страны ЕС настигла масштабная проверка по поставкам оружия Украине после доноса Шольца
Страны ЕС настигла масштабная проверка по поставкам оружия Украине после доноса Шольца

Ранее Лайф писал, что о закупке у США ПВО NASAMS для Украины Канада сообщала ещё в январе прошлого года. По информации зарубежных СМИ, к настоящему времени зенитные ракетные комплексы так и не поставлены в Киев. Примечательно, что в Минобороны США обвинили Пентагон в плохом контроле за всем отправляемым Незалежной вооружением. Так, пропавшими сейчас числятся около 40 тысяч единиц оружия.

Обложка ©

ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Ян Поланин
  • Новости
  • Канада
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров