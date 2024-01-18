Глава СНБО Украины обвинил Канаду в гибели племянника из-за задержки поставок оружия
Глава СНБО Украины Данилов обвинил Канаду в задержке поставок ЗРК NASAMS
Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с критикой в отношении Канады, которая так и не поставила Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. О задержке поставок вооружения он рассказал в интервью Globe and Mail.
По его словам, за 53 недели, которые прошли со времени обещанной поставки комплексов Украине, погибло много людей. Среди погибших оказался и племянник главы СНБО.
"Если бы у Украины была эта система противовоздушной обороны, спасла бы она жизнь моего племянника или нет? И таких людей, как мой племянник, много. У нас потери каждый день", — заявил Данилов.
Секретарь СНБО Украины отметил, что в настоящее время Киев испытывает нехватку вооружения. Государство особенно нуждается в оружии, которое было обещано союзниками.
Ранее Лайф писал, что о закупке у США ПВО NASAMS для Украины Канада сообщала ещё в январе прошлого года. По информации зарубежных СМИ, к настоящему времени зенитные ракетные комплексы так и не поставлены в Киев. Примечательно, что в Минобороны США обвинили Пентагон в плохом контроле за всем отправляемым Незалежной вооружением. Так, пропавшими сейчас числятся около 40 тысяч единиц оружия.
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS