Глава СНБО Украины обвинил Канаду в гибели племянника из-за задержки поставок оружия

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с критикой в отношении Канады, которая так и не поставила Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. О задержке поставок вооружения он рассказал в интервью Globe and Mail.

По его словам, за 53 недели, которые прошли со времени обещанной поставки комплексов Украине, погибло много людей. Среди погибших оказался и племянник главы СНБО.

"Если бы у Украины была эта система противовоздушной обороны, спасла бы она жизнь моего племянника или нет? И таких людей, как мой племянник, много. У нас потери каждый день", — заявил Данилов.