Страны ЕС настигла масштабная проверка по поставкам оружия Украине после доноса Шольца

Европейский союз (ЕС) начал аудит вооружений, которые Украине предоставили страны – участницы объединения. Это произошло после заявлений, что некоторые члены ЕС оказали меньше военной помощи Киеву, чем могли, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.

Проверку проводит Европейская служба внешних связей (ЕEAS). Организация намерена предоставить выводы перед саммитом ЕС 1 февраля. Аудит проводится на основе материалов, представленных государствами ЕС в ответ на запросы EEAS. Некоторые страны остались недовольны требованием Брюсселя и начали протестовать, отказавшись предоставлять всю информацию, указали источники материала.