Пентагон обвинили в плохом контроле за всем отправляемым Киеву вооружением
Генинспектор Сторч: Пентагон не проконтролировал все поставки вооружений Украине
Пентагон не контролировал должным образом поставки вооружений Украине, вследствие чего невозможно отследить оборудование на сумму более миллиарда долларов. Информация об этом опубликована в докладе генинспектора Минобороны США Роберта Сторча.
В документе сообщается, что инвентарная опись отправляемых Киеву ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения не велась. Неизвестна судьба почти 40 тысяч поставленных единиц оружия. Работу инспекторов осложняет ограничение на их передвижение по территории республики и нехватка персонала на местах. Отмечается, что такой высокий процент пропажи оружия "увеличивает риски кражи или попадания в третьи руки".
"Служба проведения криминальных расследований в структуре ведомства продолжит изучать подозрения о незаконных действиях, касающихся поставок Украине оборонной помощи из США", — говорится в документе.
При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что никаких свидетельств незаконного перенаправления с Украины предоставленных США перспективных обычных вооружений нет.
Ранее в Белом доме заявили, что США прекратили отправлять Киеву военную помощь. Для новых поставок необходимо решение Конгресса, указал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.
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