Пентагон обвинили в плохом контроле за всем отправляемым Киеву вооружением

Пентагон не контролировал должным образом поставки вооружений Украине, вследствие чего невозможно отследить оборудование на сумму более миллиарда долларов. Информация об этом опубликована в докладе генинспектора Минобороны США Роберта Сторча.

В документе сообщается, что инвентарная опись отправляемых Киеву ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения не велась. Неизвестна судьба почти 40 тысяч поставленных единиц оружия. Работу инспекторов осложняет ограничение на их передвижение по территории республики и нехватка персонала на местах. Отмечается, что такой высокий процент пропажи оружия "увеличивает риски кражи или попадания в третьи руки".

"Служба проведения криминальных расследований в структуре ведомства продолжит изучать подозрения о незаконных действиях, касающихся поставок Украине оборонной помощи из США", — говорится в документе.

При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что никаких свидетельств незаконного перенаправления с Украины предоставленных США перспективных обычных вооружений нет.