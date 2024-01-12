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11 января, 21:42

Пентагон обвинили в плохом контроле за всем отправляемым Киеву вооружением

Генинспектор Сторч: Пентагон не проконтролировал все поставки вооружений Украине

Пентагон не контролировал должным образом поставки вооружений Украине, вследствие чего невозможно отследить оборудование на сумму более миллиарда долларов. Информация об этом опубликована в докладе генинспектора Минобороны США Роберта Сторча.

В документе сообщается, что инвентарная опись отправляемых Киеву ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения не велась. Неизвестна судьба почти 40 тысяч поставленных единиц оружия. Работу инспекторов осложняет ограничение на их передвижение по территории республики и нехватка персонала на местах. Отмечается, что такой высокий процент пропажи оружия "увеличивает риски кражи или попадания в третьи руки".

"Служба проведения криминальных расследований в структуре ведомства продолжит изучать подозрения о незаконных действиях, касающихся поставок Украине оборонной помощи из США", — говорится в документе.

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При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге заявил, что никаких свидетельств незаконного перенаправления с Украины предоставленных США перспективных обычных вооружений нет.

Ранее в Белом доме заявили, что США прекратили отправлять Киеву военную помощь. Для новых поставок необходимо решение Конгресса, указал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

Обложка ©

Flickr / Thomas Hawk

Лариса Сафронова
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