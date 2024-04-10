Политический советник раскрыл, почему Киеву не видать систем Patriot на самом деле

Глава МИД Германии Анналена Бербок лукавит, заявляя, что запасы собственных систем ПВО Patriot, которыми располагает Берлин, оказались исчерпаны. Так считает политический советник Сергей Маркелов. Причина, по которой ФРГ не спешит передавать оружие Киеву, совсем другая, убеждён собеседник телеканала "360".

По словам Маркелова, систем Patriot в мире "больше чем достаточно". Каждый такой комплекс контролируется властями США, и решение об их перемещениях принимают не военные, а политики. Другими словами, для передачи "пэтриотов" ВСУ нужна политическая воля Вашингтона, но он, похоже, не спешит принимать такое решение и ведёт двойную игру.

"Бербок, как любой политик, смещает проблему в сторону — "Мы ищем системы Patriot". А что их искать? "Мы ищем системы Patriot, по которым можно найти политическое решение, чтобы они появились в Украине", — вот как правильно говорить", — рассуждает эксперт.