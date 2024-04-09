Боррель раскрыл отчаянную просьбу Киева насчёт ПВО
Боррель заявил, что Кулеба отчаянно просил его выделить Киеву 7 батарей Patriot
Власти Украины отчаянно просят Евросоюз срочно выделить семь батарей систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщил руководитель дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
"Министр [иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба отчаянно просил меня в ходе нашего последнего разговора о хотя бы семи батареях Patriot. Западные страны имеют около 100 батарей Patriot, однако мы всё ещё никак не можем выделить семь из них Украине", — сказал Боррель на конференции в Брюсселе.
Главный дипломат ЕС добавил, что намерен поднять этот вопрос на ближайшей совместной встрече министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза. Вместе с тем Боррель признался, что не знает, как платить за милитаризацию сообщества. По его словам, наращивание военных возможностей ЕС не предусмотрено базовыми документами объединения.
Политик считает, что Евросоюз должен нарастить свои финансовые возможности для производства оружия, и допустил, что для этого придётся брать займы. Вместе с тем Боррель не увидел проблемы в обходе базовых документов ЕС, которые не предусматривают оборонных статей в бюджете, если это "экзистенциальная необходимость" для Европейского союза.
ТАСС / EPA