Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут удержать контроль над Харьковом после уничтожения систем ПВО на этом направлении. Такое заявление сделал бывший разведчик США Скотт Риттер.

"Я не знаю, видели ли люди, что происходит в Харькове прямо сейчас, противовоздушная оборона ликвидирована, русские теперь могут легко сбрасывать планирующие бомбы. <…> Это положит конец способности Харькова сопротивляться, Украине придётся сдать город", — предположил Риттер в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

По его словам, Киев может потерять Харьков уже в ближайшие недели. Риттер добавил, что у украинской армии нет шансов удержать город, так как она не способна создать устойчивую и сплочённую оборону. Бывший американский разведчик уточнил, что в нынешних условиях ВСУ не выживут ещё пять-восемь месяцев.