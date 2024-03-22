Харьков погрузился в режим блэкаута после ударов по энергосистеме
Депутат Скорик: Харьков находится в режиме блэкаута после атаки на энергосистему
В Харькове из-за ударов по энергосистеме Украины нарушены водоснабжение и канализация, город находится в режиме блэкаута. Об этом сообщил депутат местного областного совета Александр Скорик.
"Не работает метрополитен, не работают светофоры в городе, не работает электротранспорт... нет у 700 тысяч абонентов энергоснабжения, есть проблемы с водой, перебои с канализацией. Город находится в режиме блэкаута", — подчеркнул депутат в эфире украинского телеканала "Киев24".
Вместе с тем в пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что в нескольких областях Незалежной и на подконтрольной ВСУ части территории Донецкой Народной Республики (ДНР) ограничили потребление электроэнергии. Среди них — Днепропетровская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская области. В компании также отметили, что электроэнергия импортируется из Румынии, Словакии и Польши.
Напомним, в ночь на 22 марта по украинской военной и энергетической инфраструктуре был нанесён мощный ракетный удар. В частности, была атакована крупнейшая гидроэлектростанция — Днепрогэс, что в подконтрольном ВСУ Запорожье. После инцидента станция остановила работу. В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема Незалежной подверглась самому мощному удару за всё время. Половина регионов страны осталась без света, отопления и интернета.
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