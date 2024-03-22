Харьков погрузился в режим блэкаута после ударов по энергосистеме

В Харькове из-за ударов по энергосистеме Украины нарушены водоснабжение и канализация, город находится в режиме блэкаута. Об этом сообщил депутат местного областного совета Александр Скорик.

"Не работает метрополитен, не работают светофоры в городе, не работает электротранспорт... нет у 700 тысяч абонентов энергоснабжения, есть проблемы с водой, перебои с канализацией. Город находится в режиме блэкаута", — подчеркнул депутат в эфире украинского телеканала "Киев24".