Власти Днепропетровска призвали горожан запастись водой

Жителей Днепропетровска (на Украине город переименовали в Днепр) призвали делать запасы воды. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на заявление мэра города Бориса Филатова.

"Могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города", — подчеркнул градоначальник, добавив, что проблемы с подачей воды планируется устранить примерно до девяти вечера.