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22 марта, 09:13

Власти Днепропетровска призвали горожан запастись водой

Мэр Днепра Филатов призвал горожан сделать запасы воды

Жителей Днепропетровска (на Украине город переименовали в Днепр) призвали делать запасы воды. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на заявление мэра города Бориса Филатова.

"Могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города", — подчеркнул градоначальник, добавив, что проблемы с подачей воды планируется устранить примерно до девяти вечера.

В Запорожской области раскрыли подробности ночного удара по Днепрогэс
В Запорожской области раскрыли подробности ночного удара по Днепрогэс

Напомним, в ночь на 22 марта по украинской военной и энергетической инфраструктуре был нанесён мощный ракетный удар. В Минэнерго страны сообщили, что повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. В частности, была атакована крупнейшая гидроэлектростанция — Днепрогэс, что в подконтрольном ВСУ Запорожье. В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема Незалежной подверглась самому мощному удару за всё время. Половина регионов страны осталась без света, отопления и интернета.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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