Минэнерго сообщило о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины
Пожар на Днепрогэс. Обложка © "Страна.ua"
Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях страны. Во многих регионах есть проблемы с электроснабжением.
Как утверждает глава ведомства Герман Галущенко, энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Взрывы прогремели во многих регионах страны.
В частности, прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в городе Запорожье. Предварительно, детонация произошла в машинном отделении. "Укргидроэнерго" сообщает о пожаре на Днепрогэс после взрыва. О повреждениях на объектах критической инфраструктуры также сообщали в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой и Львовской областях, в нескольких регионах также есть перебои с водоснабжением. Также обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.
Ранее Life.ru писал, что Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), входящий в концерн "Укроборонпром", был поражён ракетным ударом. Это произошло утром 22 марта, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. На этом заводе выпускаются и ремонтируются танки, в том числе иностранные, а также танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздалось как минимум 15 взрывов.