Минэнерго сообщило о масштабных повреждениях энергетических объектов Украины

Минэнерго Украины сообщило о масштабных повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях страны. Во многих регионах есть проблемы с электроснабжением.

Как утверждает глава ведомства Герман Галущенко, энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога. Взрывы прогремели во многих регионах страны.

В частности, прилёты были зафиксированы по крупнейшей гидроэлектростанции — Днепровской ГЭС в городе Запорожье. Предварительно, детонация произошла в машинном отделении. "Укргидроэнерго" сообщает о пожаре на Днепрогэс после взрыва. О повреждениях на объектах критической инфраструктуры также сообщали в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой и Львовской областях, в нескольких регионах также есть перебои с водоснабжением. Также обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.