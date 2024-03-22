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22 марта, 05:18
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Ударом ракеты поражён танковый завод в Харькове, заявили в подполье

РИАН: В Харькове ракетным ударом поражён танковый завод

Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), входящий в концерн "Укроборонпром", был поражён ракетным ударом, который случился утром 22 марта. Об этом рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

На данном заводе выпускаются и ремонтируются танки, в том числе иностранные, а также танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Как утверждается, под удар могли попасть украинские офицеры, занимающиеся нападениями на Белгородскую область, и группа иностранных наёмников. Также были поражены ударом ракет две ТЭЦ в Харькове. По всему городу слышны звуки сирен скорой помощи и пожарных, жителям не советуют до обеда выходить из дома, многие кварталы в городе перекрыты, отметил Лебедев в беседе с РИА "Новости".

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Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздалось как минимум 15 взрывов. Он подчеркнул, что наблюдаются перебои с электричеством. Кроме того, зафиксированы перебои с водоснабжением.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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