Ударом ракеты поражён танковый завод в Харькове, заявили в подполье

Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), входящий в концерн "Укроборонпром", был поражён ракетным ударом, который случился утром 22 марта. Об этом рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

На данном заводе выпускаются и ремонтируются танки, в том числе иностранные, а также танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. Как утверждается, под удар могли попасть украинские офицеры, занимающиеся нападениями на Белгородскую область, и группа иностранных наёмников. Также были поражены ударом ракет две ТЭЦ в Харькове. По всему городу слышны звуки сирен скорой помощи и пожарных, жителям не советуют до обеда выходить из дома, многие кварталы в городе перекрыты, отметил Лебедев в беседе с РИА "Новости".