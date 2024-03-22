Мэр Терехов сообщил о 15 взрывах и перебоях с электричеством в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздалось как минимум 15 взрывов. По его словам, наблюдаются перебои с электричеством.

Он уточнил, что насосные подстанции в Харькове на северо-востоке Украины обесточены, а в городе наблюдаются перебои с водоснабжением. Глава областной администрации Олег Синегубов также позднее добавил, что город практически полностью остался без света.