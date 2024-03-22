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22 марта, 04:20

Мэр Терехов сообщил о 15 взрывах и перебоях с электричеством в Харькове

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздалось как минимум 15 взрывов. По его словам, наблюдаются перебои с электричеством.

Он уточнил, что насосные подстанции в Харькове на северо-востоке Украины обесточены, а в городе наблюдаются перебои с водоснабжением. Глава областной администрации Олег Синегубов также позднее добавил, что город практически полностью остался без света.

Очевидцы сообщили о серии взрывов в Киеве
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Киеве

Днём ранее Терехов также сообщал о серии ночных взрывов в Харькове. Об их причинах и последствиях он не уточнил.

Оксана Попова
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