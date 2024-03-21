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21 марта, 02:23

В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе

В Харькове во второй раз за ночь прогремела серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Об их причинах и последствиях он не уточнил.

"В городе снова раздаются взрывы", — написал он в телеграм-канале.

Также согласно данным официального ресурса по оповещению населения в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

В Сумах и Харькове прогремели взрывы
В Сумах и Харькове прогремели взрывы

Днём ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. При этом он не уточнил, где произошёл взрыв и каковы последствия.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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