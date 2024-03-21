В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В Харькове во второй раз за ночь прогремела серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов. Об их причинах и последствиях он не уточнил.

"В городе снова раздаются взрывы", — написал он в телеграм-канале.

Также согласно данным официального ресурса по оповещению населения в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.