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Мэр сообщил о взрыве в Харькове

20 марта, 11:31
Харьков. Обложка © Unsplash

Харьков. Обложка © Unsplash

В Харькове прогремел взрыв, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. При этом он не уточнил, где произошёл взрыв и каковы последствия.

"В Харькове слышен взрыв", — написал Терехов в телеграм-канале.

Также в регионе звучат сирены воздушной тревоги.

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Кстати, ранее Владимир Зеленский заявил, что жителям Харькова, покинувшим город после начала СВО, пока лучше не возвращаться обратно. Да и харьковчане не горят желанием приезжать и даже начинают срочно избавляться от жилья, поскольку решили переехать в другой регион Украины или за границу. Также, по данным экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, из Харькова начали вывозить архивы, музейные экспонаты и ценную документацию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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