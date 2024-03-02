Зеленский обратился к жителям Харькова с призывом не возвращаться
Зеленский призвал харьковчан не возвращаться из эвакуации в не защищённый город
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock
Жителям Харькова, покинувшим город после начала СВО, пока лучше не возвращаться обратно, заявил Владимир Зеленский. Соответствующее видео опубликовано в его телеграм-канале.
"Что касается возвращения харьковчан... Не считаю, что... сейчас Харьков так защищён, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться", — предупредил Зеленский, объяснив, что даже усиление ПВО не улучшит ситуацию значительным образом.
Он пообещал после стабилизации ситуации, когда будет безопасно, лично сообщить уехавшим харьковчанам о возможности возвращения.
Ранее Life.ru писал, что харьковчане начали срочно избавляться от жилья, поскольку решили переехать в другой регион Украины или за границу. В городе рухнули цены на квартиры, люди массово распродают их со скидкой до 50%. При этом жители пригорода и Харьковской области "мигрируют" в город, так как благодаря падению цен могут позволить себе приобрести там недвижимость.