Зеленский обратился к жителям Харькова с призывом не возвращаться

Жителям Харькова, покинувшим город после начала СВО, пока лучше не возвращаться обратно, заявил Владимир Зеленский. Соответствующее видео опубликовано в его телеграм-канале.

"Что касается возвращения харьковчан... Не считаю, что... сейчас Харьков так защищён, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться", — предупредил Зеленский, объяснив, что даже усиление ПВО не улучшит ситуацию значительным образом.

Он пообещал после стабилизации ситуации, когда будет безопасно, лично сообщить уехавшим харьковчанам о возможности возвращения.