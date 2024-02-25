Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья, пишут СМИ

В Харькове местные жители начали срочно избавляться от жилья, поскольку решили переехать в другой регион Украины или за границу. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на харьковских риелторов.

Как уточняется, в городе рухнули цены на квартиры, люди массово распродают жильё со скидкой до 50 процентов. По словам уехавшего в Британию риелтора, чьё агентство продолжает работать в Харькове, цены "пробивают дно". Он утверждает, что подобного кризиса на харьковском рынке недвижимости ещё никогда не было.

"Люди настолько дёшево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков", — указал риелтор, добавив, что недвижимость у них покупают те, кто живёт ещё восточнее Харькова.

Он подчеркнул, что жители пригорода и Харьковской области "мигрируют" в город, где благодаря падению цен на недвижимость они могут купить жильё вдвое дешевле рынка. При этом риелторы не исключают, что цены на квартиры в Харькове будут падать и дальше.