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25 февраля, 02:58

Украинских дипломатов поймали на венгерской границе с контрабандными сигаретами

Украинских дипломатов поймали на венгерской границе с контрабандными сигаретами. Обложка © Telegram / УНИАН

Украинских дипломатов поймали на венгерской границе с контрабандными сигаретами. Обложка © Telegram / УНИАН

Венгерские таможенники задержали при въезде в страну микроавтобус с украинскими дипломатами-контрабандистами, конфисковано 283 ящика нелегальных сигарет. Об этом сообщило агентство "УНИАН".

Дипломатическая отметка на транспорте была фальшивая, хотя водитель и пассажир на самом деле имели дипломатические паспорта. Сотрудниками Министерства иностранных дел они, однако, не являлись. Так, пассажир автобуса Лариса Шмелёва оказалась супругой секретаря Посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелёва. Кем является водитель — Марьян Крушельницкий, — не сообщается.

Открывать транспортное средство для осмотра украинцы отказывались, поэтому на них пришлось надеть наручники. Кстати, выяснилось, что этот микроавтобус с контрабандой не первый: до него успешно проехал ещё один, тоже с дипломатом и сигаретами.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Грузии задержано 14 кг взрывчатки, которую переправляли из Одессы в Воронеж для осуществления терактов. Всего речь шла о шести взрывных устройствах, рассчитанных на широкий радиус поражения. Местная Служба государственной безопасности показала видео изъятия опасного груза.

Лариса Сафронова
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