Украинских дипломатов поймали на венгерской границе с контрабандными сигаретами

Венгерские таможенники задержали при въезде в страну микроавтобус с украинскими дипломатами-контрабандистами, конфисковано 283 ящика нелегальных сигарет. Об этом сообщило агентство "УНИАН".

Дипломатическая отметка на транспорте была фальшивая, хотя водитель и пассажир на самом деле имели дипломатические паспорта. Сотрудниками Министерства иностранных дел они, однако, не являлись. Так, пассажир автобуса Лариса Шмелёва оказалась супругой секретаря Посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелёва. Кем является водитель — Марьян Крушельницкий, — не сообщается.