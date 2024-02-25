Украинских дипломатов поймали на венгерской границе с контрабандными сигаретами
Украинских дипломатов поймали на венгерской границе с контрабандными сигаретами. Обложка © Telegram / УНИАН
Венгерские таможенники задержали при въезде в страну микроавтобус с украинскими дипломатами-контрабандистами, конфисковано 283 ящика нелегальных сигарет. Об этом сообщило агентство "УНИАН".
Дипломатическая отметка на транспорте была фальшивая, хотя водитель и пассажир на самом деле имели дипломатические паспорта. Сотрудниками Министерства иностранных дел они, однако, не являлись. Так, пассажир автобуса Лариса Шмелёва оказалась супругой секретаря Посольства Украины в Венгрии Дмитрия Шмелёва. Кем является водитель — Марьян Крушельницкий, — не сообщается.
Открывать транспортное средство для осмотра украинцы отказывались, поэтому на них пришлось надеть наручники. Кстати, выяснилось, что этот микроавтобус с контрабандой не первый: до него успешно проехал ещё один, тоже с дипломатом и сигаретами.
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