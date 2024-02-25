Свиносолдаты: Украина рассвирепела из-за латвийского комикса про ВСУ

Латвийское издание LSM угодило в международный скандал, выпустив еженедельный комикс о событиях в мире. Авторы рисованной истории изобразили военнослужащих ВСУ в виде свиней, чем серьёзно рассердили украинских пользователей.

В ответ на критику редакторы портала напомнили, что свиньи являются главными героями их комикса, которые "играют роли" спортсменов, строителей или даже пассажиров поездов. Впрочем, этого оказалось недостаточно, и сайт был вынужден удалить публикацию, принеся извинения.

"Мы неуместно и несвоевременно создали "свиной комикс" о войне на Украине. Извините, мы никого не хотели обидеть. Публикация удалена с портала", — сказано на странице LSM в соцсети X.