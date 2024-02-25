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25 февраля, 03:17

Свиносолдаты: Украина рассвирепела из-за латвийского комикса про ВСУ

Латвийский портал изобразил бойцов ВСУ свиньями и угодил в крупный скандал

Удалённый комикс про ВСУ на странице портала. Обложка © LSM

Удалённый комикс про ВСУ на странице портала. Обложка © LSM

Латвийское издание LSM угодило в международный скандал, выпустив еженедельный комикс о событиях в мире. Авторы рисованной истории изобразили военнослужащих ВСУ в виде свиней, чем серьёзно рассердили украинских пользователей.

В ответ на критику редакторы портала напомнили, что свиньи являются главными героями их комикса, которые "играют роли" спортсменов, строителей или даже пассажиров поездов. Впрочем, этого оказалось недостаточно, и сайт был вынужден удалить публикацию, принеся извинения.

"Мы неуместно и несвоевременно создали "свиной комикс" о войне на Украине. Извините, мы никого не хотели обидеть. Публикация удалена с портала", — сказано на странице LSM в соцсети X.

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Аналогичным образом Украину недавно высмеял зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отразил соглашение Киева и Парижа о гарантиях безопасности в пошлой картинке.

Илья Пушкарев
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