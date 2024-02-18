18+: Медведев отреагировал на соглашение Франции и Украины картинкой со свиньёй

"Франция не в состоянии сопротивляться своему новому партнёру: её бесцеремонный друг-свинья получил новые гарантии любви. Впрочем, вряд ли этот роман оценят французские фермеры и другие жертвы Макрона. Особенно потому, что за эту любовь нужно платить — три миллиарда евро", — говорится в его публикации.