18+: Медведев отреагировал на соглашение Франции и Украины картинкой со свиньёй
Медведев: Французские фермеры не оценят "гарантии любви", данные Макроном Киеву
Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Французские фермеры вряд ли оценят намерение главы страны Эмманюэля Макрона выделить Киеву 3 миллиарда евро. Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ на личной странице в социальной сети X.
"Франция не в состоянии сопротивляться своему новому партнёру: её бесцеремонный друг-свинья получил новые гарантии любви. Впрочем, вряд ли этот роман оценят французские фермеры и другие жертвы Макрона. Особенно потому, что за эту любовь нужно платить — три миллиарда евро", — говорится в его публикации.
Франция не может сопротивляться Украине. Изображение © X / @MedvedevRussiaE
Российский политик также сопроводил свой пост картинкой. На нём изображён петух — один из национальных французских символов, — которого топчет большая свинья в цветах флага Украины.
Напомним, что встреча Макрона и Зеленского произошла в Париже 16 февраля, в результате было подписано соглашение, устанавливающее гарантии безопасности для Незалежной. Согласно документу, Париж обязуется выделить Киеву три миллиарда евро в 2024 году. Срок действия соглашения — 10 лет или до момента вступления Украины в НАТО. Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо тоже высказался на этот счёт, заявив, что договор демонстрирует равнодушие Парижа по отношению к гражданам.