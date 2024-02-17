Медведев объявил соглашение Украины и ФРГ новым альянсом нацистов с бандеровцами

Двустороннее соглашения с гарантиями безопасности, заключённое Владимиром Зеленском и канцлером Германии Олафом Шольцем, вызывает ассоциации с, казалось бы, оставшемся в прошлом союзе нацистов и последователей Бандеры. Такое заявление опубликовал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале.

"Новое — хорошо забытое старое. Новый альянс нацистов с бандеровцами. Пароль: Слава Украине! Ответ: Deutschland über alles (по-немецки: "Германия превыше всего", — нацистский лозунг — прим. Life.ru)", — говорится в его публикации.