Медведев объявил соглашение Украины и ФРГ новым альянсом нацистов с бандеровцами
Владимир Зеленский и Олаф Шольц после подписания двустороннего соглашения. Обложка © t.me / Дмитрий Медведев
Двустороннее соглашения с гарантиями безопасности, заключённое Владимиром Зеленском и канцлером Германии Олафом Шольцем, вызывает ассоциации с, казалось бы, оставшемся в прошлом союзе нацистов и последователей Бандеры. Такое заявление опубликовал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в личном телеграм-канале.
"Новое — хорошо забытое старое. Новый альянс нацистов с бандеровцами. Пароль: Слава Украине! Ответ: Deutschland über alles (по-немецки: "Германия превыше всего", — нацистский лозунг — прим. Life.ru)", — говорится в его публикации.
Медведев приложил к своему посту снимок с Зеленским и Шольцем, сделанный во время процедуры подписания двустороннего соглашения. Фотографию отредактировали с помощью чёрно-белого фильтра, чтобы она выглядела "состарившейся".
Напомним, 16 февраля Киев и Берлин заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которых Германия взяла на себя обязательство поддерживать Незалежную в течение десяти следующих лет. Документ подписан Шольцем и Зеленским в немецкой столице. Впрочем, после подписания канцлер ФРг уточнил, что договор не подразумевает прямого участия Германии в конфликте, а отправка солдат в зону боевых действий исключена.