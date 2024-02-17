Шольц исключил появление на Украине немецких солдат после соглашения с Киевом

Заключённое Берлином и Киевом соглашение не означает, что Германия станет стороной конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам политика, в рамках соглашения будет оказана военная поддержка: поставка оружия, обучение солдат. Украине также помогут модернизировать оборонную промышленность, чтобы повысить возможности самозащиты.

"Одновременно совершенно ясно, что в этой войне на Украине не будет немецких солдат. Это соглашение не означает, что Германия станет воюющей стороной", — отметил канцлер.