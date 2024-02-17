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16 февраля, 21:26

Шольц исключил появление на Украине немецких солдат после соглашения с Киевом

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / AP / Markus Schreiber

Заключённое Берлином и Киевом соглашение не означает, что Германия станет стороной конфликта на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам политика, в рамках соглашения будет оказана военная поддержка: поставка оружия, обучение солдат. Украине также помогут модернизировать оборонную промышленность, чтобы повысить возможности самозащиты.

"Одновременно совершенно ясно, что в этой войне на Украине не будет немецких солдат. Это соглашение не означает, что Германия станет воюющей стороной", — отметил канцлер.

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Напомним, Киев и Берлин заключили соглашение о гарантиях безопасности, согласно которому ФРГ будет поддерживать Украину в течение десяти лет с момента вступления документа в силу. Договор был подписан канцлером Германии Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским во время визита последнего в Берлин.

Лариса Сафронова
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