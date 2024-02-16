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Медведев: Украина полностью утратила политическую самостоятельность

16 февраля, 08:44
Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Украина полностью утратила политическую самостоятельность и служит слепым орудием в руках Коллективного Запада против России, считает зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Украина сейчас полностью, к сожалению, утратила свою политическую самостоятельность. Сегодня она служит слепым орудием в руках Коллективного Запада против России. Именно поэтому мы проводим специальную военную операцию, чтобы защитить наши национальные интересы",  сказал политик на пленарном заседании форума "За свободу наций".

"Украины не было, нет и не будет": Медведев раскрыл главный смысл интервью Путина Карлсону
"Украины не было, нет и не будет": Медведев раскрыл главный смысл интервью Путина Карлсону

А ранее Медведев предрёк, что территория современной Украины уменьшится до границ Львовской области. Он обратил внимание, что, по замыслу проектировщиков Средиземноморской железнодорожной магистрали, конечной точкой маршрута станет не Киев, а именно Львов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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