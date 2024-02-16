Медведев: Украина полностью утратила политическую самостоятельность
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Украина полностью утратила политическую самостоятельность и служит слепым орудием в руках Коллективного Запада против России, считает зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Украина сейчас полностью, к сожалению, утратила свою политическую самостоятельность. Сегодня она служит слепым орудием в руках Коллективного Запада против России. Именно поэтому мы проводим специальную военную операцию, чтобы защитить наши национальные интересы", — сказал политик на пленарном заседании форума "За свободу наций".
А ранее Медведев предрёк, что территория современной Украины уменьшится до границ Львовской области. Он обратил внимание, что, по замыслу проектировщиков Средиземноморской железнодорожной магистрали, конечной точкой маршрута станет не Киев, а именно Львов.