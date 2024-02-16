Медведев: Украина полностью утратила политическую самостоятельность

"Украина сейчас полностью, к сожалению, утратила свою политическую самостоятельность. Сегодня она служит слепым орудием в руках Коллективного Запада против России. Именно поэтому мы проводим специальную военную операцию, чтобы защитить наши национальные интересы", — сказал политик на пленарном заседании форума "За свободу наций".