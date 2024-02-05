Медведев предрёк территории Украины сокращение до размеров Львовской области
Территория современной Украины уменьшится до границ Львовской области. Уверенность в этом озвучил в понедельник заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети X. Он обратил внимание, что по замыслу проектировщиков Средиземноморской железнодорожной магистрали, конечной точкой маршрута станет не Киев, а именно Львов.
Таким образом, по словам Медведева, европейский бизнес оказался куда более дальновидным, чем их политики.
"Это похоже на первое признание того, что Львов-Лемберг станет новой столицей Украины в пределах Львовской области", — написал политик.
Ранее Медведев заявил, что существование Украины смертельно опасно для её граждан. По мнению политика, наличие самостоятельного государства на исторических территориях нашей страны будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Кроме того, Медведев рассказал об оружии, которым Россия "пока" не атаковала военные цели на Украине, а ещё пошутил над западной поддержкой Киева картинкой с Шольцем, Макроном и Байденом.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина