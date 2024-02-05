Медведев предрёк территории Украины сокращение до размеров Львовской области

Территория современной Украины уменьшится до границ Львовской области. Уверенность в этом озвучил в понедельник заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети X. Он обратил внимание, что по замыслу проектировщиков Средиземноморской железнодорожной магистрали, конечной точкой маршрута станет не Киев, а именно Львов.