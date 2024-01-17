Существование Незалежной и киевский режим представляют большую угрозу для украинцев, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине", — написал он в своём телеграм-канале.

По мнению политика, наличие самостоятельного государства на исторических территориях нашей страны будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Более того, "кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина", это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности Незалежной. Поэтому вероятность новой схватки может сохраняться довольно долго.

"Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через 10, и через 50 лет", — уверен Медведев.

Именно поэтому существование Украины фатально для украинцев, отметил он. Зампредседателя СБ назвал местное население практичными людьми, хоть они сейчас и желают "смерти русским" и ненавидят российское руководство. Поэтому, несмотря на стремления "в мифические Евросоюз и НАТО", выбирая между вечной войной, неизбежной гибелью и жизнью, в конечном итоге они отдадут предпочтение жизни, которая возможна только с Россией.

"Абсолютное большинство украинцев (ну разве что за исключением минимального числа отмороженных националистов) выберет в конечном счёте жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас несильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это, тем лучше", — заключил он.