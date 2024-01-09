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8 января, 21:19

Медведев предрёк Германии экспорт "майдана" с Украины из-за спонсирования Киева

Германия рискует повторить незавидную судьбу Украины, если продолжит тратить бюджет на спонсирование ВСУ. Такой сценарий европейскому государству предрёк зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Экс-президент напомнил, что из-за финансирования Киева Берлину приходится лишать немцев прежних льгот и субсидий. В ответ жители Германии устраивают акции протеста. Например, в понедельник местные фермеры перекрыли большую часть дорожной сети ФРГ, отметил политик.

"Субсидии прекращены, а астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти. И Германия является основным спонсором. Если так пойдёт и дальше, бандеровцы будут экспортировать своё проверенное оружие — "майдан" — в Берлин", — написал Медведев на англоязычной странице в соцсети X.

В завершение зампред СБ высказался о судьбе канцлера ФРГ Олафа Шольца. Глава немецкого кабмина не удержится на своём посту, если не лишит Незалежную денег, уверен он.

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А тем временем рядовые немцы продолжают критиковать Шольца, выступая за его отставку. По мнению большинства граждан, пост канцлера должен принадлежать министру обороны страны Борису Писториусу.

Обложка ©

Flickr / Yevheniy Frankiv

Илья Пушкарев
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