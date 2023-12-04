Медведев пошутил над западной поддержкой Киева картинкой с Шольцем, Макроном и Байденом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём телеграм-канале новый политический мем. На этот раз политик одной картинкой показал реальную "солидарность" западных лидеров с Украиной: заявляя о поддержке Киева, они на деле развлекаются и живут в удовольствие.

"Все наши мысли с тобой, Украина", — гласит подпись к картинке.

Мем, опубликованный Дмитрием Медведевым. Фото © Telegram / "Дмитрий Медведев"

Так, канцлер Германии Олаф Шольц в это время плотно ужинает поросёнком и множеством других блюд, президент США Джо Байден гуляет по пляжу, а французский лидер Эмманюэль Макрон пьёт вино и ест что-то очень вкусное. Причём все в хорошем расположении духа и, видимо, очень "переживают" о Незалежной.