Медведев рассказал об оружии, которым Россия "пока" не атаковала военные цели на Украине
Медведев: РФ использовала в ходе СВО на Украине все виды оружия, кроме ядерного
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии заявил, что российские силы нанесли удары по военным объектам на Украине в ходе СВО разными видами вооружения, кроме ядерного. Он подчеркнул, что высокоточность ударов подтверждает эффективную работу российского ОПК в 2023 году.
"Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены ВС РФ, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причём использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного, пока", — уточнил Медведев.
По его словам, все запланированные в прошлом году поставки в войска особо востребованных образцов вооружения были успешно выполнены. В связи с этим он выразил участникам заседания благодарность за чёткую и слаженную работу. Медведев добавил, что об основных итогах рабочей группы военно-промышленной комиссии он уже представил доклад президенту России Владимиру Путину. Он напомнил также, что в этом году рабочая группа продолжит контролировать выполнение плана поставок особо востребованных образцов вооружения и будет заниматься решением вопросов по их производству.
Ранее в Минобороны России сообщили, что военные РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар с помощью беспилотников и высокоточного оружия по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Также удары наносились по местам дислокации ВСУ и иностранных наёмников. Все назначенные объекты были поражены, подчеркнули в ведомстве. В США тем временем забили тревогу, отмечая, что российские МиГи-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" вызывают у Киева панику.