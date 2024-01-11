Медведев рассказал об оружии, которым Россия "пока" не атаковала военные цели на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии заявил, что российские силы нанесли удары по военным объектам на Украине в ходе СВО разными видами вооружения, кроме ядерного. Он подчеркнул, что высокоточность ударов подтверждает эффективную работу российского ОПК в 2023 году.

"Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника на Украине, которые были нанесены ВС РФ, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причём использовались, как известно, разные носители, с разным наполнением, разве что кроме ядерного, пока", — уточнил Медведев.

По его словам, все запланированные в прошлом году поставки в войска особо востребованных образцов вооружения были успешно выполнены. В связи с этим он выразил участникам заседания благодарность за чёткую и слаженную работу. Медведев добавил, что об основных итогах рабочей группы военно-промышленной комиссии он уже представил доклад президенту России Владимиру Путину. Он напомнил также, что в этом году рабочая группа продолжит контролировать выполнение плана поставок особо востребованных образцов вооружения и будет заниматься решением вопросов по их производству.