Одесская, Николаевская и Харьковская области должны стать российскими регионами, и это очевидно, отметила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она подчеркнула, что за пределами РФ растёт осознание никчёмности и токсичности киевского режима.

"Тот факт, что Крым, Донбасс, включающий территории ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Одесса и Одесская область, Николаев и Николаевская область, включая Харьковщину, должны быть российскими, очевидно практически всем. И это лишь начало, теперь и время работает против недругов России", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

По словам Ковитиди, чем дольше в Незалежной будет разворачиваться политический и экономический бардак, тем больше станет регионов, которые хотят жить в РФ и уверены в возвращении НАТО к границам 1997 года. Сенатор обратила внимание, что западные страны во главе с Соединёнными Штатами понимают важность переговоров Киева с Москвой, учитывая неизбежность территориальных уступок в пользу РФ. Однако Лондон, который манипулирует конфликтом, будет всячески противостоять диалогу, указала Ковитиди.