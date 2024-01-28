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28 января, 19:09

"Очевидно всем": В Совфеде назвали три украинских города, которые должны быть российскими

Сенатор от Крыма Ковитиди: Николаев, Одесса и Харьков должны быть в составе РФ

Одесская, Николаевская и Харьковская области должны стать российскими регионами, и это очевидно, отметила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Она подчеркнула, что за пределами РФ растёт осознание никчёмности и токсичности киевского режима.

"Тот факт, что Крым, Донбасс, включающий территории ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Одесса и Одесская область, Николаев и Николаевская область, включая Харьковщину, должны быть российскими, очевидно практически всем. И это лишь начало, теперь и время работает против недругов России", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

По словам Ковитиди, чем дольше в Незалежной будет разворачиваться политический и экономический бардак, тем больше станет регионов, которые хотят жить в РФ и уверены в возвращении НАТО к границам 1997 года. Сенатор обратила внимание, что западные страны во главе с Соединёнными Штатами понимают важность переговоров Киева с Москвой, учитывая неизбежность территориальных уступок в пользу РФ. Однако Лондон, который манипулирует конфликтом, будет всячески противостоять диалогу, указала Ковитиди.

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Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев. По его мнению, контроля над этими четырьмя городами Киев лишится после разгрома Вооружённых сил Украины.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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