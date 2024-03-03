Уже вывозят архивы: Экс-депутат Рады посоветовал жителям Харькова уезжать из города
Экс-депутат Мосийчук заявил, что из Харькова вывозят архивы и музейные экспонаты
Харьков. Обложка © Unsplash
Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что из Харькова начали вывозить архивы, музейные экспонаты и ценную документацию.
"Пошла первоначально информация о вывозе некоторых дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов, документации, которая представляет интерес для оборонной промышленности Украины", — сообщил он в телеграм-канале.
Мосийчук назвал это серьёзным сигналом для жителей Харькова о том, чтобы подумать об эвакуации. По информации экс-нардепа, из города уже выезжают "еврейские религиозные и общественные деятели".
При этом ранее Владимир Зеленский и сам заявил, что жителям Харькова, покинувшим город после начала СВО, пока лучше не возвращаться обратно. Да и харьковчане не горят желанием приезжать и даже начинают срочно избавляться от жилья, поскольку решили переехать в другой регион Украины или за границу.