Уже вывозят архивы: Экс-депутат Рады посоветовал жителям Харькова уезжать из города

"Пошла первоначально информация о вывозе некоторых дорогостоящих экспонатов из музеев, архивов, документации, которая представляет интерес для оборонной промышленности Украины", — сообщил он в телеграм-канале.

Мосийчук назвал это серьёзным сигналом для жителей Харькова о том, чтобы подумать об эвакуации. По информации экс-нардепа, из города уже выезжают "еврейские религиозные и общественные деятели".