На Украине, особенно на юго-востоке страны, вовсю идёт подготовка к мобилизации студентов, преподавателей и даже абитуриентов. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в Одесской морской академии и Николаевском университете имени адмирала Макарова в интересах Территориальных центров комплектования (ТЦК) с февраля текущего года собирают данные об абитуриентах, студентах и преподавателях. При этом, как подчеркнул Сальдо, никто не скрывает, что информация собирается именно для мобилизации.

"Геноцид населения Украины постоянно усиливается, причём в самой большой степени — в юго-восточных регионах. Их жителей неонацистская власть не считает благонадёжными и пытается отправить на смерть в первую очередь", — написал глава Херсонской области в телеграм-канале.