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20 марта, 11:30

В Одессе и Николаеве вовсю идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей

Сальдо: На Украине готовятся к мобилизации студентов и преподавателей

На Украине, особенно на юго-востоке страны, вовсю идёт подготовка к мобилизации студентов, преподавателей и даже абитуриентов. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в Одесской морской академии и Николаевском университете имени адмирала Макарова в интересах Территориальных центров комплектования (ТЦК) с февраля текущего года собирают данные об абитуриентах, студентах и преподавателях. При этом, как подчеркнул Сальдо, никто не скрывает, что информация собирается именно для мобилизации.

"Геноцид населения Украины постоянно усиливается, причём в самой большой степени — в юго-восточных регионах. Их жителей неонацистская власть не считает благонадёжными и пытается отправить на смерть в первую очередь", — написал глава Херсонской области в телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что группа мужчин в Одесской области попыталась пересечь госграницу Незалежной и скрыться от мобилизации, спрятавшись от тепловизоров в изотермических одеялах. Однако "плащи-невидимки" не спасли четырёх беглецов от украинских пограничников. Тем временем Владимир Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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