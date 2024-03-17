Украинские военкомы скрутили жителя Львова, подделали его подпись и отправили служить Во Львове военкомы похитили мужчину на улице и отправили на сборы в ВСУ 17 марта, 19:18 Во Львове мужчину похитили и отправили служить в ВСУ. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _violetta_taran

Украинские военкомы схватили жителя Львова, избили, затолкали в фургон, а затем сразу отправили в воинскую часть в городе Ровно, хотя мужчина имеет заболевание, позволяющее ему не служить в армии. О случившемся в соцсети рассказала жена мобилизованного.

Во Львове мужчину похитили и отправили служить в ВСУ. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _violetta_taran

15 марта Кирилла Тарана похитили прямо на улице во Львове. Сначала у тротуара припарковался фургон, из него выскочили сотрудники военкомата, скрутили мужчину и силой увезли. Судя по кадрам с камер наблюдения, пострадавший пытался оказать сопротивление, но получал удары за попытку отстоять свои права.

"Похищение с применением физического насилия моего мужа работниками Шевченковского ТЦК и СП, начинающими диалог нецензурной бранью, насильственное содержание его в Шевченковском ТЦК. Избиение, давление, угрозы, нанесён материальный ущерб (порваны куртка, штаны, разбиты очки и телефон)", — написала в соцсети его супруга Виолетта.

В тот же вечер мужчину доставили на медкомиссию, но он отказался её проходить, сославшись на то, что у него серьёзное заболевание и дома есть подтверждающие документы. Однако военком всё равно выдал повестку мобилизованному, а уже 16 марта его отправили на военные сборы.

По словам жены Тарана, на документах о мобилизации мужа везде стояла его подпись, хотя он ничего не подписывал и даже не прошёл медкомиссию. Женщина обратилась в полицию, но там помогать ей не стали.

Ранее сообщалось, что группа мужчин в Одесской области попыталась пересечь государственную границу Украины и скрыться от мобилизации, спрятавшись от тепловизоров в изотермических одеялах. Однако "плащи-невидимки" не спасли четырёх беглецов от сотрудников Пограничной службы Украины.

Авторы Татьяна Миссуми