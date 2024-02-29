Регион

Уведомления отключены

29 февраля, 13:48

Группу мужчин в "одеялах-невидимках" поймали на украинской границе

Четверо мужчин пытались сбежать с Украины, спрятавшись в изотермических одеялах

Житель Одесской области в изотермическом одеяле. Обложка © T.me / DPSUkr

Житель Одесской области в изотермическом одеяле. Обложка © T.me / DPSUkr

Группа мужчин в Одесской области попыталась пересечь государственную границу Украины и скрыться от мобилизации, спрятавшись от тепловизоров в изотермических одеялах. Однако "плащи-невидимки" не спасли четырёх беглецов от сотрудников Пограничной службы Украины.

Задержанные на украинской границе мужчины из Одесской области в изотермических одеялах. Фото © T.me / DPSUkr

Задержанные на украинской границе мужчины из Одесской области в изотермических одеялах. Фото © T.me / DPSUkr

"Пограничники остановили мужчин на Одесщине. По словам задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры. За путешествие каждый заплатил от 3000 до 8000 долларов", — рассказала пресс-служба ведомства.

Беглецов-неудачников вместо избавления от призыва ждали административные протоколы.

Украинец утонул при попытке переплыть реку и скрыться от призыва в Румынии
Украинец утонул при попытке переплыть реку и скрыться от призыва в Румынии

А ранее украинский блогер рассказал, что нелегальный выезд из страны подорожал на 300%. Он отметил, что сам легально выехал с Украины, встав на учёт и собрав все необходимые документы. Но многие его знакомые пользовались совсем другими методами.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров