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Украинец утонул при попытке переплыть реку и скрыться от призыва в Румынии

Пограничники Украины нашли тело мужчины, пытавшегося по реке попасть в Румынию

23 февраля, 14:15
Украинские пограничники нашли тело мужчины, пытавшегося переплыть реку и попасть в Румынию. Обложка © t.me / Погранслужба Украины

Украинские пограничники нашли тело мужчины, пытавшегося переплыть реку и попасть в Румынию. Обложка © t.me / Погранслужба Украины

Украинские пограничники выловили из реки Тисы на западе страны тело мужчины, который пытался незаконно перебраться в Румынию. Об этом пишет Погранслужба Украины.

"Из Тисы достали тело украинца. Мужчина, вероятно, пытался пересечь границу речным участком. При нём были внутренний и загранпаспорт, мобильный телефон и банковские карты", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что это уже двадцатый случай гибели при попытке сбежать за границу после начала спецоперации. Ещё один мужчина месяц назад также пытался переплыть Тису, но потом перестал выходить на связь. По словам его матери, он тоже хотел попасть в Румынию. Его поиски ведутся до сих пор.

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Ранее украинские пограничники задержали пятерых мужчин, пытавшихся переплыть реку Тису и сбежать в Венгрию, чтобы не подпасть под призыв в ряды ВСУ. Беглецы признались, что каждый из них заплатил более пяти тысяч евро организаторам побега из страны.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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