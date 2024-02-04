Пятеро украинцев заплатили более $20 тысяч за лодку для побега в Венгрию, но их выловили из реки
На Украине задержаны пятеро мужчин, пытавшиеся сбежать от призыва в Венгрию
Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, пытавшихся незаконно сбежать в Венгрию. Обложка © t.me / ДПСУ. Держприкордонслужба
Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, пытавшихся переплыть реку Тису и сбежать в Венгрию, чтобы не попасть под призыв в ряды ВСУ. Беглецы признались, что каждый из них заплатил более 5 тысяч евро организаторам побега из страны. Об этом сообщает госпогранслужба Украины.
Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, пытавшихся незаконно сбежать в Венгрию. Видео © t.me / ДПСУ. Держприкордонслужба
"Житель Тернопольской области за возможность переплыть Тису должен был отдать 7 тысяч евро. Двум его "компаньонам", жителям Киевской и Львовской областей, назначили цену в 10 тысяч долларов и 5 тысяч долларов", — уточнили в ведомстве.
Ещё двое задержанных не смогли назвать выплаченную сумму, так как о побеге договаривались с организатором их матери, уже находящиеся за рубежом. Как рассказали пойманные украинцы, в Закарпатской области их посадили в автомобиль и отвезли к реке. Там им выдали резиновую лодку и сказали грести в сторону Венгрии на другом берегу. Но пограничники поймали нарушителей, в отношении которых теперь возбуждены уголовные дела.
Напомним, что Киев провёл уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, причём каждый из них оказался крайне спорным. 31 января в Раду был внесён новый проект, включающий выдачу электронных повесток. При этом в Минобороны Украины прямо заявили, что на фронте ощущается острая нехватка военных.