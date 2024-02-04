Пятеро украинцев заплатили более $20 тысяч за лодку для побега в Венгрию, но их выловили из реки На Украине задержаны пятеро мужчин, пытавшиеся сбежать от призыва в Венгрию 4 февраля, 14:00 Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, пытавшихся незаконно сбежать в Венгрию. Обложка © t.me / ДПСУ. Держприкордонслужба

Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, пытавшихся переплыть реку Тису и сбежать в Венгрию, чтобы не попасть под призыв в ряды ВСУ. Беглецы признались, что каждый из них заплатил более 5 тысяч евро организаторам побега из страны. Об этом сообщает госпогранслужба Украины.

Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, пытавшихся незаконно сбежать в Венгрию. Видео © t.me / ДПСУ. Держприкордонслужба

"Житель Тернопольской области за возможность переплыть Тису должен был отдать 7 тысяч евро. Двум его "компаньонам", жителям Киевской и Львовской областей, назначили цену в 10 тысяч долларов и 5 тысяч долларов", — уточнили в ведомстве.

Ещё двое задержанных не смогли назвать выплаченную сумму, так как о побеге договаривались с организатором их матери, уже находящиеся за рубежом. Как рассказали пойманные украинцы, в Закарпатской области их посадили в автомобиль и отвезли к реке. Там им выдали резиновую лодку и сказали грести в сторону Венгрии на другом берегу. Но пограничники поймали нарушителей, в отношении которых теперь возбуждены уголовные дела.

Авторы Татьяна Миссуми