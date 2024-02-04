Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Учёные назвали число вымерших и заснувших в России языков

Бывшего депутата Госдумы Пономарёва* обвинили в госизмене

Украинский дрон оставил без связи жителей Тёткина под Курском

На Украине захотели отправить к Путину на переговоры Шольца вместо Зеленского

Путин на юбилей Володина наградил его орденом

Уже 28 тел достали из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни в Лисичанске

Вертолёты ВКС РФ накрыли ракетами позиции ВСУ под Красным Лиманом

Американский журналист Такер Карлсон впервые прибыл в Москву и сходил в Большой театр

Средства ПВО сбили два украинских дрона в небе над Брянской областью

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о поставках Киеву оружия

Пятеро украинцев заплатили более $20 тысяч за лодку для побега в Венгрию, но их выловили из реки

На Украине задержаны пятеро мужчин, пытавшиеся сбежать от призыва в Венгрию

4 февраля, 14:00
Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, пытавшихся незаконно сбежать в Венгрию. Обложка © t.me / ДПСУ. Держприкордонслужба

Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, пытавшихся незаконно сбежать в Венгрию. Обложка © t.me / ДПСУ. Держприкордонслужба

Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, пытавшихся переплыть реку Тису и сбежать в Венгрию, чтобы не попасть под призыв в ряды ВСУ. Беглецы признались, что каждый из них заплатил более 5 тысяч евро организаторам побега из страны. Об этом сообщает госпогранслужба Украины.

Украинские пограничники задержали пятерых мужчин, пытавшихся незаконно сбежать в Венгрию. Видео © t.me / ДПСУ. Держприкордонслужба

"Житель Тернопольской области за возможность переплыть Тису должен был отдать 7 тысяч евро. Двум его "компаньонам", жителям Киевской и Львовской областей, назначили цену в 10 тысяч долларов и 5 тысяч долларов", — уточнили в ведомстве.

Ещё двое задержанных не смогли назвать выплаченную сумму, так как о побеге договаривались с организатором их матери, уже находящиеся за рубежом. Как рассказали пойманные украинцы, в Закарпатской области их посадили в автомобиль и отвезли к реке. Там им выдали резиновую лодку и сказали грести в сторону Венгрии на другом берегу. Но пограничники поймали нарушителей, в отношении которых теперь возбуждены уголовные дела.

"Ну куда ему воевать?": Пленные рассказали о массовом призыве в ВСУ негодных к службе украинцев
"Ну куда ему воевать?": Пленные рассказали о массовом призыве в ВСУ негодных к службе украинцев

Напомним, что Киев провёл уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, причём каждый из них оказался крайне спорным. 31 января в Раду был внесён новый проект, включающий выдачу электронных повесток. При этом в Минобороны Украины прямо заявили, что на фронте ощущается острая нехватка военных.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!