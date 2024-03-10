"Сколько ещё?": Маска шокировало видео с жёсткой мобилизацией на Украине

Сакс выложил видео задержания на границе Незалежной 34 уклонистов, которые пытались выехать на автобусе в Румынию. На кадрах мужчин призывного возраста выталкивают из машины и заставляют ложиться на землю прямо друг на друга с руками за головой, а затем избивают. Примечательно, что каждый из уклонистов заплатил по 10 тысяч евро, чтобы избежать мясорубки.