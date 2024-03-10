"Сколько ещё?": Маска шокировало видео с жёсткой мобилизацией на Украине
Маск осудил жёсткую мобилизацию на Украине
Американского предпринимателя Илона Маска шокировали насильственные методы мобилизации на Украине. Соответствующий комментарий миллиардер оставил под публикацией бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (Twitter).
Жёсткое задержание уклонистов, пытавшихся выехать с Украины в Румынию. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны
Сакс выложил видео задержания на границе Незалежной 34 уклонистов, которые пытались выехать на автобусе в Румынию. На кадрах мужчин призывного возраста выталкивают из машины и заставляют ложиться на землю прямо друг на друга с руками за головой, а затем избивают. Примечательно, что каждый из уклонистов заплатил по 10 тысяч евро, чтобы избежать мясорубки.
"Сколько уже умерло за прошлый год впустую. Сколько ещё должно умереть?" — задался вопросом Маск, комментируя ролик.
Военкомы на Украине загоняют военнообязанных на фронт угрозами и кулаками. Сотрудники уже применяли газовые баллончики при задержании призывников в Одессе. В этом же городе представители ТЦК избили местного жителя, который отказался прийти по повестке. А под Киевом военкомы чуть не убили 55-летнего дальнобойщика с повесткой на глазах у полицейских. И на этом фоне военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая.
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