В Одессе сотрудники военкоматов начали применять газовые баллончики при задержании призывников

На снятых очевидцами кадрах видно, как одного из людей в форме сначала пыталась ударить рюкзаком спутница мужчины призывного возраста, но тот увернулся. После неудачной попытки побега от сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) мужчина взял в руку камень, однако тут же получил в лицо струю из газового баллончика. Затем сотрудник военкомата скрутил призывника, повалил его на землю и нанёс несколько ударов. Чем закончился инцидент, неизвестно.