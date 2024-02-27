В Одессе сотрудники военкоматов начали применять газовые баллончики при задержании призывников
"Страна.ua": В Одессе военкомы применяют газовые баллончики против призывников
В Одессе сотрудники военкоматов начали применять газовые баллончики при задержании призывников на улицах. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
Кадры уличного конфликта с военкомами в Одессе. Видео © Telegram / "Политика страны"
На снятых очевидцами кадрах видно, как одного из людей в форме сначала пыталась ударить рюкзаком спутница мужчины призывного возраста, но тот увернулся. После неудачной попытки побега от сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) мужчина взял в руку камень, однако тут же получил в лицо струю из газового баллончика. Затем сотрудник военкомата скрутил призывника, повалил его на землю и нанёс несколько ударов. Чем закончился инцидент, неизвестно.
Загонять мужчин кулаками и угрозами на фронт — норма для украинских военкомов. Ранее в Одессе военкомы избили местного жителя, который отказался прийти по повестке, а под Киевом сотрудники ТЦК до полусмерти избили 55-летнего дальнобойщика с повесткой на глазах у полиции. Между тем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая.
Кадр из видео Telegram / "Политика страны"