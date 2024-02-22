В Одессе мужчины силой отбились от военкомов, пытавшихся попасть в трамвай

В Одессе произошёл очередной конфликт с пассажирами общественного транспорта и сотрудниками территориального центра комплектования (украинский военкомат. — Прим. Life.ru). Запись напряжённой ситуации, едва не вылившейся в драку, опубликовал телеграм-канал "Политика страны".

Пассажиры маршрутки в Одессе не впускают внутрь сотрудника ТЦК. Видео © t.me / "Политика страны"

Судя по кадрам, мужчина в военной форме пытается войти в трамвай, однако его не пускают пассажиры. В какой-то момент он даже бросается на обидчиков, но те снова дают отпор сотруднику ТЦК. После этого пассажиры транспорта, среди которых много мужчин, требуют от водителя продолжить поездку.