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22 февраля, 11:50

В Одессе мужчины силой отбились от военкомов, пытавшихся попасть в трамвай

В Одессе произошёл очередной конфликт с пассажирами общественного транспорта и сотрудниками территориального центра комплектования (украинский военкомат. — Прим. Life.ru). Запись напряжённой ситуации, едва не вылившейся в драку, опубликовал телеграм-канал "Политика страны".

Пассажиры маршрутки в Одессе не впускают внутрь сотрудника ТЦК. Видео © t.me / "Политика страны"

Судя по кадрам, мужчина в военной форме пытается войти в трамвай, однако его не пускают пассажиры. В какой-то момент он даже бросается на обидчиков, но те снова дают отпор сотруднику ТЦК. После этого пассажиры транспорта, среди которых много мужчин, требуют от водителя продолжить поездку.

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К слову, это уже не первая подобная ситуация, которая происходит в Одессе. Ранее Life.ru рассказывал, как местные жительницы попытались выгнать из маршрутки служащего ТЦК. Женщины помешали ему раздать повестки присутствующим в салоне. Представительницы слабого пола заслонили ему дорогу и спросили, уж не с ними ли он собрался воевать.

Обложка ©

t.me / "Политика страны"

Юрий Лысенко
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