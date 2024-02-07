На Украине толпа с битами избила женщину с ребёнком, приняв её за "наводчицу военкомата"
В Ивано-Франковской области толпа избила женщину, приняв её за "наводчицу ТЦК"
На западе Украины разъярённые из-за рейдов ТЦК местные жители чуть не растерзали мать и ребёнка. Как пишет "Страна.ua", всё произошло в селе Космач Ивано-Франковской области, куда со своим чадом на авто заехала пострадавшая. Толпа местных обвинила женщину в том, что она — "наводчица военкома", которая хочет "сдать их мужей".
На западе Украины жители села избили мать и ребёнка, заподозрив в них агентов ТЦК. Видео © Telegram / Политика Страны
В поисках таких "агентов" граждане перекрыли дорогу, останавливали все машины и заставляли показывать содержимое телефона. В населённый пункт пострадавшая проехала, а вот на обратном пути завязался конфликт: одна женщина засунула биту в окно автомобиля и ударила ребёнка, а вторая в это время держала мать за волосы.
"Я просто ничего не могла сделать. В один момент один дядя закричал: "Все сюда, это не та машина, которая нам нужна". И сзади приехала другая машина, и они, так сказать, переключились <...> и я не знаю как, но выбралась из этого ада", — делится девушка.
Последствия нападения людей на машину с ребёнком на Украине. Фото © Telegram / Политика Страны
На фото и видео — тот самый "душевный" приём от разъярённых местных жителей. Судя по всему, они даже не особо смотрели, кто сидит в злополучной машине. Факт нападения с тремя пострадавшими, в том числе одним ребёнком, уже подтвердила полиция. Причиной там назвали "неправдивую информацию, которая распространилась в соцсетях".
Напомним, на Украине провели уже девять волн мобилизации и, видимо, не знают, как восполнять потери в рядах ВСУ. Так, в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек, для чего власти разработали скандальный законопроект о мобилизации, который включает выдачу электронных повесток. Несмотря на возражения в Верховной раде о неконституционности документа, 7 февраля его приняли в первом чтении. Тем временем атмосфера в обескровленной киевским режимом Незалежной накаляется: украинцы не стесняются давать отпор военкомам.
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