На Украине толпа с битами избила женщину с ребёнком, приняв её за "наводчицу военкомата"

На западе Украины разъярённые из-за рейдов ТЦК местные жители чуть не растерзали мать и ребёнка. Как пишет "Страна.ua", всё произошло в селе Космач Ивано-Франковской области, куда со своим чадом на авто заехала пострадавшая. Толпа местных обвинила женщину в том, что она — "наводчица военкома", которая хочет "сдать их мужей".

На западе Украины жители села избили мать и ребёнка, заподозрив в них агентов ТЦК. Видео © Telegram / Политика Страны

В поисках таких "агентов" граждане перекрыли дорогу, останавливали все машины и заставляли показывать содержимое телефона. В населённый пункт пострадавшая проехала, а вот на обратном пути завязался конфликт: одна женщина засунула биту в окно автомобиля и ударила ребёнка, а вторая в это время держала мать за волосы.

"Я просто ничего не могла сделать. В один момент один дядя закричал: "Все сюда, это не та машина, которая нам нужна". И сзади приехала другая машина, и они, так сказать, переключились <...> и я не знаю как, но выбралась из этого ада", — делится девушка.

Последствия нападения людей на машину с ребёнком на Украине. Фото © Telegram / Политика Страны