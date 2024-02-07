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7 февраля, 11:56

Рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации. Об этом заявил депутат парламента Незалежной Ярослав Железняк.

"Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. За — 243 [голоса]. Законопроект принят без предложений комитета. Далее — внесение правок до 21 февраля и второе чтение", — сообщил он в телеграм-канале.

Отметим, что минимально необходимое число голосов составляло 226. По словам Железняка, законопроект окончательно примут в последнюю неделю февраля, подпишут в начале марта, а вступит в силу он в апреле.

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Как сообщал Life.ru, Киев провёл уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, причём каждый из них оказался крайне спорным. 31 января 2024 года в Раду был внесён новый проект, включающий выдачу электронных повесток. При этом в парламенте заявили, что данная инициатива нарушает конституцию.

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Getty Images / Sean Gallup

Никита Осипов
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