Рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации. Об этом заявил депутат парламента Незалежной Ярослав Железняк.
"Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. За — 243 [голоса]. Законопроект принят без предложений комитета. Далее — внесение правок до 21 февраля и второе чтение", — сообщил он в телеграм-канале.
Отметим, что минимально необходимое число голосов составляло 226. По словам Железняка, законопроект окончательно примут в последнюю неделю февраля, подпишут в начале марта, а вступит в силу он в апреле.
Как сообщал Life.ru, Киев провёл уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, причём каждый из них оказался крайне спорным. 31 января 2024 года в Раду был внесён новый проект, включающий выдачу электронных повесток. При этом в парламенте заявили, что данная инициатива нарушает конституцию.
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