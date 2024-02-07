Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации. Об этом заявил депутат парламента Незалежной Ярослав Железняк.

"Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. За — 243 [голоса]. Законопроект принят без предложений комитета. Далее — внесение правок до 21 февраля и второе чтение", — сообщил он в телеграм-канале.