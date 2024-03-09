В Раде призвали убрать с улиц отлавливающих призывников военкомов
Депутат Рады Чернев призвал убрать сотрудников военкоматов с улиц городов
Представителей военкоматов необходимо убрать с городских улиц. С таким предложением выступил депутат Верховной рады Украины Егор Чернев. По его словам, будет лучше, если останется возможность предоставлять нужную информацию через электронный кабинет.
Чернев добавил, что у мужчин призывного возраста должен быть выбор: обратиться в военкомат лично или предоставить всю информацию через электронный кабинет.
"Задача, которую мы ставили, — убрать представителей ТЦК [территориальных центров комплектования] с улиц, чтобы они не хватали людей на улицах, не затягивали их. Поэтому ищем пути цифровизации, в том числе через электронные кабинеты", — подчеркнул депутат в эфире всеукраинского телемарафона.
Украинские военкомы загоняют военнообязанных на фронт угрозами и кулаками. Например, недавно сотрудники военкоматов начали применять газовые баллончики при задержании призывников в Одессе. Кроме того, в этом же городе представители ТЦК избили местного жителя, который отказался прийти по повестке, а под Киевом военкомы чуть не убили 55-летнего дальнобойщика с повесткой на глазах у полиции. Между тем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая.
ТАСС / Максим Паб