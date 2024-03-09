В Раде призвали убрать с улиц отлавливающих призывников военкомов

Представителей военкоматов необходимо убрать с городских улиц. С таким предложением выступил депутат Верховной рады Украины Егор Чернев. По его словам, будет лучше, если останется возможность предоставлять нужную информацию через электронный кабинет.

Чернев добавил, что у мужчин призывного возраста должен быть выбор: обратиться в военкомат лично или предоставить всю информацию через электронный кабинет.