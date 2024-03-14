В Сумах и Харькове прогремели взрывы

Харьков подвергся ракетному обстрелу, в городе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом днём в четверг, 14 марта, заявил мэр Игорь Терехов.

"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы", — сообщил он в телеграм-канале.

По данным местных СМИ, взрывы прозвучали и в Сумах, на севере Украины. Известно, что сигнал воздушной тревоги звучал в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.