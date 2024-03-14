В Сумах и Харькове прогремели взрывы
Мэр Терехов: Харьков под ракетным ударом, в городе раздаются взрывы
Харьков подвергся ракетному обстрелу, в городе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом днём в четверг, 14 марта, заявил мэр Игорь Терехов.
"Харьков под ракетным ударом. В городе раздаются взрывы", — сообщил он в телеграм-канале.
По данным местных СМИ, взрывы прозвучали и в Сумах, на севере Украины. Известно, что сигнал воздушной тревоги звучал в Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Накануне серия взрывов прогремела в районе одесского порта. В регионе действовала воздушная тревога.
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