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13 марта, 06:33

Серия взрывов прогремела в районе одесского порта

СМИ: В Одессе раздалось три взрыва, в области объявлена воздушная тревога

В Одессе в районе порта произошёл новый взрыв. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале киевского еженедельника "Зеркало недели".

К данному моменту в портовом городе за краткий промежуток времени насчитали уже три взрыва. В регионе действует воздушная тревога.

Подпольщики установили тотальную слежку за ВСУ в Одессе для зачистки к приходу русских
Подпольщики установили тотальную слежку за ВСУ в Одессе для зачистки к приходу русских

Life.ru сообщал, что целая серия взрывов произошла в Одессе несколько дней назад. Руководитель пресс-центра южной группировки ВСУ заявил, что в результате российского авиаудара был повреждён объект инфраструктуры. Кроме того, повреждения получили здания администрации.

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VK / "Таки да, Одесса!"

Юрий Лысенко
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