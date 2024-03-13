Серия взрывов прогремела в районе одесского порта

В Одессе в районе порта произошёл новый взрыв. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале киевского еженедельника "Зеркало недели".

К данному моменту в портовом городе за краткий промежуток времени насчитали уже три взрыва. В регионе действует воздушная тревога.