Серия взрывов прогремела в районе одесского порта
СМИ: В Одессе раздалось три взрыва, в области объявлена воздушная тревога
В Одессе в районе порта произошёл новый взрыв. Об этом говорится в публикации в телеграм-канале киевского еженедельника "Зеркало недели".
К данному моменту в портовом городе за краткий промежуток времени насчитали уже три взрыва. В регионе действует воздушная тревога.
Life.ru сообщал, что целая серия взрывов произошла в Одессе несколько дней назад. Руководитель пресс-центра южной группировки ВСУ заявил, что в результате российского авиаудара был повреждён объект инфраструктуры. Кроме того, повреждения получили здания администрации.
VK / "Таки да, Одесса!"